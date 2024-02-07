Журналист Джонс заявил, что Карлсон взял интервью у Путина, оно длилось два часа 7 февраля, 07:22 Flickr / Gage Skidmore

Американский журналист Такер Карлсон, который находится в Москве, уже взял интервью у президента России Владимира Путина, оно длится два часа. Об этом заявил журналист Алекс Джонс, передав слова самого Карлсона.

"Такер заявил, что он взял интервью у Путина. Он только что мне написал: "Это удивительно. Интервью длится два часа", — сказал Джонс на видео в соцсети X.

Джонс анонсировал скорую публикацию интервью и подчеркнул, что оно войдёт в историю.

"Мы пытаемся остановить третью мировую войну", — добавил Джонс.

Авторы Александра Вишнякова