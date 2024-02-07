Журналист Джонс заявил, что Карлсон взял интервью у Путина, оно длилось два часа
Американский журналист Такер Карлсон, который находится в Москве, уже взял интервью у президента России Владимира Путина, оно длится два часа. Об этом заявил журналист Алекс Джонс, передав слова самого Карлсона.
"Такер заявил, что он взял интервью у Путина. Он только что мне написал: "Это удивительно. Интервью длится два часа", — сказал Джонс на видео в соцсети X.
Джонс анонсировал скорую публикацию интервью и подчеркнул, что оно войдёт в историю.
"Мы пытаемся остановить третью мировую войну", — добавил Джонс.
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон впервые прибыл в Москву в начале февраля. За время пребывания в столице РФ он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, прогуляться по городу и признаться в любви к Москве. А накануне Карлсон выложил видео, в котором заявил, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Журналист также объяснил, зачем это делает, и пообещал, что беседа с российским лидером выйдет без монтажа. Только этот анонс интервью Путина в соцсетях набрал уже более 54 миллионов просмотров.