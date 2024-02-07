Такер Карлсон в Москве попробовал бургеры и посмотрел на "пустые" полки в магазине
Такер Карлсон посетил "Вкусно — и точка" и гипермаркет в Москве
Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, своими глазами смог увидеть, как наша страна живёт под беспрецедентными санкциями. Как пишет Mash, американский журналист посетил ресторан "Вкусно — и точка" в центре Москвы, где заказал два двойных чизбургера, картошку и колу.
Такер Карлсон посетил "Вкусно — и точка" и гипермаркет "Ашан" в Москве. Фото © Mash
При этом журналист сказал спасибо на русском языке, когда уходил с заказом. После этого, как отчитался подписчик телеграм-канала, Карлсон и его команда забежали в "Ашан". Там он, видимо, хотел лично убедиться в "убийственности" санкций и увидеть пустые полки. Но в результате он смог лицезреть множество товаров — дефицита продуктов на прилавках нет.
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. В столице России журналист успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, погулять и даже признаться в любви к столице РФ. К слову, визит Карлсона сразу связали с его давним желанием взять интервью у Владимира Путина — и, как подтвердили 7 февраля в Кремле, разговор состоялся. Тем временем журналиста успели во второй раз внести в базу украинского "Миротворца".