Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"

Американского журналиста Такера Карлсона во второй раз внесли в базу украинского сайта "Миротворец", куда радикалы помещают имена и фамилии всех, кого считают противником киевского режима. В первый раз телеведущий появился в "Миротворце" 8 июня 2023 года, где ему вменяли "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией". А в новой карточке Карлсона он назван "пророссийским пропагандистом". В досье на журналиста говорится, что в своих программах он "критиковал Владимира Зеленского", за что, собственно, и "поплатился".