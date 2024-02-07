Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"
Украинские интернет-радикалы не могут простить Такеру Карлсону визит в Россию и интервью с Владимиром Путиным. Фото © EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Американского журналиста Такера Карлсона во второй раз внесли в базу украинского сайта "Миротворец", куда радикалы помещают имена и фамилии всех, кого считают противником киевского режима. В первый раз телеведущий появился в "Миротворце" 8 июня 2023 года, где ему вменяли "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляцию общественно значимой информацией". А в новой карточке Карлсона он назван "пророссийским пропагандистом". В досье на журналиста говорится, что в своих программах он "критиковал Владимира Зеленского", за что, собственно, и "поплатился".
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по городу и признался в любви к столице России. А накануне Карлсон выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина.
Напомним, что сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Ресурс получил широкую известность после убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, были опубликованы на "Миротворце". Среди партнёров сайта числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомственные структуры страны, хотя на официальном уровне они от ресурса открещивались, поскольку сбор и публикация личных данных без согласия человека противоречат украинскому законодательству и международным правовым нормам. Несмотря на это, "Миротворец" до сих пор существует и не заблокирован на Украине.