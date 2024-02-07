"Не побоялся": В Совфеде похвалили Карлсона за желание разобраться в истинном состоянии вещей
Сенатор Ковитиди: Приезд Такера Карлсона вызовет широкий резонанс в России и США
Приезд американского журналиста Такера Карлсона и его интервью с президентом России Владимиром Путиным прорывает антироссийскую блокаду. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Популярный тележурналист никого не побоялся и приехал в Москву для того, чтобы самому разобраться в сложнейших международных процессах современности. Похвально!" — сказала сенатор в беседе с RT.
Ковитиди назвала особенно ценным желание понять истинное положение вещей, которое исходит от американского журналиста. По её словам, это заслуживает внимания. Визит Карлсона в РФ вызовет широкий резонанс как в России, так и в США, уверена сенатор.
Также член Совфеда захотела пожать руку журналисту только лишь за то, что он выступает против политики Белого дома, нацеленной на разрыв всех отношений с Россией.
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон приехал в столицу России в начале февраля. Он посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по Москве и признался в любви к городу. Накануне журналист опубликовал видео на фоне Кремля и анонсировал скорое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Обозреватель также объяснил своим зрителям, зачем это делает, и пообещал, что беседа с российским лидером выйдет без монтажа. В Кремле сегодня подтвердили, что глава государства дал интервью Карлсону. Тем временем журналиста пригласили посетить Крым.
Такеру Карлсону 54 году. Он вёл политическое ток-шоу на телеканале Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016-го по 21 апреля 2023 года. Также является создателем новостного сайта The Daily Caller. Известный критикой американских властей ведущий покинул телеканал Fox News в апреле прошлого года. Истинные причины его увольнения неизвестны, однако есть версия, что они кроются в резких высказываниях о событиях на Украине и Владимире Зеленском. Позднее Карлсон запустил авторское шоу в Twitter, где поднял тему ЧС на Каховской ГЭС и обвинил в этом Киев. После его выпуска Fox News выдвинул претензии, но это не остановило Карлсона от запуска новой серии.
Кадр из видео © YouTube / Tucker Carlson