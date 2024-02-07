"Не побоялся": В Совфеде похвалили Карлсона за желание разобраться в истинном состоянии вещей

Приезд американского журналиста Такера Карлсона и его интервью с президентом России Владимиром Путиным прорывает антироссийскую блокаду. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Популярный тележурналист никого не побоялся и приехал в Москву для того, чтобы самому разобраться в сложнейших международных процессах современности. Похвально!" — сказала сенатор в беседе с RT.

Ковитиди назвала особенно ценным желание понять истинное положение вещей, которое исходит от американского журналиста. По её словам, это заслуживает внимания. Визит Карлсона в РФ вызовет широкий резонанс как в России, так и в США, уверена сенатор.