Анонс интервью Карлсона с Путиным за два дня набрал более 100 млн просмотров

Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х (бывший Twitter) с анонсом интервью с президентом России Владимиром Путиным менее чем за два дня набрал более 100 миллионов просмотров.

Кстати, количество подписчиков у Карлсона в соцсети X за это время выросло почти на 400 тысяч и сейчас составляет 11 815 030. Американский телеведущий ранее сообщил, что его беседа с Путиным будет опубликована 9 февраля в 02:00 по московскому времени.