Анонс интервью Карлсона с Путиным за два дня набрал более 100 млн просмотров
Пост американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х (бывший Twitter) с анонсом интервью с президентом России Владимиром Путиным менее чем за два дня набрал более 100 миллионов просмотров.
Анонс интервью Карлсона с Путиным за два дня набрал более 100 млн просмотров. Фото © X / TuckerCarlson
Кстати, количество подписчиков у Карлсона в соцсети X за это время выросло почти на 400 тысяч и сейчас составляет 11 815 030. Американский телеведущий ранее сообщил, что его беседа с Путиным будет опубликована 9 февраля в 02:00 по московскому времени.
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. Рано утром 8 февраля он покинул Россию. Расшифровку и видео интервью опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.
Кадр из видео X / TuckerCarlson