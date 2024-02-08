Такер Карлсон улетел из России после интервью с Путиным
Mash: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва – Белград
Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным и посещения столицы покинул нашу страну. Как пишет Mash, американский журналист вылетел рейсом Москва – Белград сегодня, 8 февраля, в 04:15 мск.
Такер Карлсон в самолёте, вылетающем из Шереметьево. Фото © Mash
Судя по опубликованному фото, сделанному в салоне самолёта, журналист завершил свою короткую поездку в РФ в хорошем настроении.
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно — и точка" и даже признаться в любви к нашей столице. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов.
ТАСС / Zuma