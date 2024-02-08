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8 февраля, 06:17

Такер Карлсон улетел из России после интервью с Путиным

Mash: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва – Белград

Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным и посещения столицы покинул нашу страну. Как пишет Mash, американский журналист вылетел рейсом Москва – Белград сегодня, 8 февраля, в 04:15 мск.

Такер Карлсон в самолёте, вылетающем из Шереметьево. Фото © Mash

Такер Карлсон в самолёте, вылетающем из Шереметьево. Фото © Mash

Судя по опубликованному фото, сделанному в салоне самолёта, журналист завершил свою короткую поездку в РФ в хорошем настроении.

Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным
Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно — и точка" и даже признаться в любви к нашей столице. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов.

Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"
Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"
Обложка ©

ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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