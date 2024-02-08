Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Знаменитый американский журналист Такер Карлсон сообщил, когда и где можно будет увидеть его интервью с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил экс-хедлайнер Fox News в социальных сетях, материал будет размещён на его сайте (TuckerCarlson.com) и на платформе X уже завтра.

"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина <…> 8 февраля в 06:00 вечера по восточному времени (02:00 мск 9 февраля — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Также стало известно, где россияне смогут посмотреть это интервью. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с Ura.ru рассказал, что это интервью сразу же будет забрано с социальной сети Х, его моментально озвучат и выложат на русскоязычных площадках, например таких как "ВКонтакте".