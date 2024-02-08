Регион

Уведомления отключены

8 февраля, 02:18

Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным

Интервью Карлсона с Путиным выйдет в ночь на 9 февраля

Анонс интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tuckercarlson

Анонс интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tuckercarlson

Знаменитый американский журналист Такер Карлсон сообщил, когда и где можно будет увидеть его интервью с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил экс-хедлайнер Fox News в социальных сетях, материал будет размещён на его сайте (TuckerCarlson.com) и на платформе X уже завтра.

"Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина <…> 8 февраля в 06:00 вечера по восточному времени (02:00 мск 9 февраля — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Также стало известно, где россияне смогут посмотреть это интервью. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с Ura.ru рассказал, что это интервью сразу же будет забрано с социальной сети Х, его моментально озвучат и выложат на русскоязычных площадках, например таких как "ВКонтакте".

"Поэтому, кто захочет посмотреть, тот всегда его увидит. В VK оно появится и везде. И отрывки его появятся", — пояснил депутат.

"Я не защитник Путина": Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента России
"Я не защитник Путина": Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента России

Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. В столице России журналист успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, погулять и даже признаться в любви к столице РФ. 6 февраля американец выложил видео на фоне Кремля, сообщив, что скоро возьмёт интервью у Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что интервью уже состоялось.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Такер Карлсон
  • Путин
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров