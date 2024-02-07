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"Я не защитник Путина": Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента России

Главной интригой недели стало интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Экс-ведущий Fox News приехал в Москву, чтобы лично пообщаться с главой страны, и это интервью уже вызвало ажиотаж во всём мире. Что известно про Карлсона?

7 февраля, 16:44
Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента. Обложка © ТАСС / AP / Lynne Sladky

Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента. Обложка © ТАСС / AP / Lynne Sladky

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что запись состоялась и зрители увидят её в ближайшее время. Поступок Карлсона уже наделал много шума. В американском сегменте Интернета можно найти слова как критики, так и поддержки, но есть ещё один факт, с которым уже не поспорить: Vladimir Putin, JUST ANNOUNCED и #TuckerPutin вышли в топ мировых трендов в социальной сети X.

В своём обращении из Москвы журналист подчеркнул, что американцы не понимают, что происходит в России и США, а также не знают целей Владимира Путина, но они имеют право на получение информации об этом.

Взгляды Карлсона

Такер Карлсон родился в 1969 году в Калифорнии. Одно время он хотел работать в ЦРУ, но его заявление было отклонено, и он занялся журналистикой. Известность получил как ведущий шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News. В 2023 году он закончил карьеру на телевидении после скандала, связанного с итогами президентских выборов 2020 года, и запустил собственный проект.

Западная пропаганда, чтобы подорвать доверие собственного читателя или зрителя к определённому человеку, навешивает на него ярлык "пророссийский". Такое было и с Карлсоном. Его часто обвиняют в симпатиях к Владимиру Путину, но, будучи в Москве, он объяснил свою позицию.

Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина. Мы здесь потому, что любим Соединённые Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными, — заявил журналист.

Карлсон выступает на позициях консерватора. Он против абортов и контроля над огнестрельным оружием. Журналист не считает, что США и Россия враги, при этом страны могли бы вместе бороться против террористов. Кроме того, журналист является критиком иммиграции в США, поэтому сегодняшние события в Техасе поддерживает и призывает к ещё большей решимости местные власти.

Если кто-то пытается вломиться в мой дом, дать этому человеку отпор несложно. У вас есть огнестрельное оружие или нет? Вы готовы защищать свой дом и своих детей или нет? говорил Карлсон.

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Исходя из его заявлений в отношении Владимира Зеленского, которого он называет гонителем христиан, является глубоко верующим человеком. В Сети есть информация, что он придерживается Епископальной церкви.

Карлсон — о России

Такер Карлсон приехал в Россию впервые и уже успел пообщаться с российскими журналистами. По его словам, ему понравилась Москва, но ещё бы он хотел посетить Сибирь, Санкт-Петербург и увидеть озеро Байкал.

Не зная языка, сложно говорить о русской культуре, но я вижу, как здесь красиво. В конце концов, мне уже 54 года, а я никогда не был в России. Я не знал, чего ожидать, Россия представлялась мне совсем другой. Я поражён количеством старинной архитектуры и красивыми зданиями XIX века, ­— пояснил гость из США.

Такер Карлсон. Фото © ТАСС / AP / Seth Wenig

Такер Карлсон. Фото © ТАСС / AP / Seth Wenig

Журналиста уже успели заметить в Большом театре, а также в 75-м павильоне ВДНХ, где проходит выставка-форум "Россия".

В своих сюжетах Карлсон часто упоминает президента России Владимира Путина. Как он объясняет, ему пытаются приклеить ярлык "агент Кремля", но он интересуется политикой и всего лишь хочет сохранения своей страны.

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­Я не защитник Путина. Мне всё равно, потому что он не мой президент. Он не руководит моей страной, и то, что он делает на Украине, я считаю исторически значимым, безусловно значимым для украинцев, утверждал журналист летом 2022 года.

Об Украине

Отношение журналиста к Украине можно назвать скептическим. Он много раз критиковал собственное правительство, которое отправляет оружие и финансы режиму Зеленского. В одном из интервью он сказал, что украинский президент очень плохой человек, который хочет втянуть США в ядерную войну.

Не обходил стороной Карлсон и внутреннюю ситуацию на Украине. Своим зрителям он напомнил, что Владимир Зеленский приказал закрыть оппозиционные партии и СМИ, критиковавшие его. Он также затронул тему канонической Украинской православной церкви.

Тайная полиция Зеленского провела рейды в монастырях по всей Украине, даже в женских, где одни монахини, и арестовала десятки священников без каких-либо веских причин, презрев к тому же украинскую конституцию. А администрация Байдена даже не пикнула, не проронила ни слова. Наоборот, требует, чтобы американские налогоплательщики выделили Зеленскому ещё больше долларов, — отметил Карлсон.

О взрывах газопроводов и ГЭС

26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны нитки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Официальное расследование так и не нашло тех, кто это совершил. Такер напомнил, что президент США Джо Байден говорил о возможности подрыва трубопровода. Различными западными политиками выдвигалась версия, что это могла сделать Россия, однако никаких доказательств нет.

Владимир Путин не глупец. Точно не глупец. Вот где подвох. Будь вы на его месте, то пошли бы на подрыв собственного трубопровода, как какой-то полоумный самоубийца? Никогда, потому что газовые трубопроводыглавный источник вашей власти, богатства и, что важнее всего, рычаг давления на другие страны, говорил журналист.

Схожая позиция была у него и по подрыву Каховской ГЭС в июне 2023 года, он отметил, что это было выгодно Украине.

Любой здравомыслящий человек придёт к выводу, что именно украинцы взорвали его. А прошлой осенью они взорвали российский газопровод "Северный поток". На самом деле, как мы теперь знаем, это действительно сделали украинцы. Вряд ли Владимир Путин стремится напасть на самого себя, сказал ведущий в ролике, опубликованном на собственных ресурсах. Само же уничтожение сооружения он назвал актом терроризма, недвусмысленно намекая на истинную сущность киевского режима.

Когда выйдет интервью с Владимиром Путиным

По словами американской телеведущей Алекс Джонс, с которой Такер Карлсон общается, интервью продлится два часа. Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что увидеть разговор можно будет уже 9 февраля, однако официального подтверждения этому нет.

Оно выйдет в социальной сети X и на собственных ресурсах журналиста. При этом Карлсон отметил, что руководство западных стран постарается, чтобы интервью не появилось на площадках платформ, подверженных цензуре.

Такер Карлсон в Москве попробовал бургеры и посмотрел на "пустые" полки в магазине
Такер Карлсон в Москве попробовал бургеры и посмотрел на "пустые" полки в магазине
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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