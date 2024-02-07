"Я не защитник Путина": Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Главной интригой недели стало интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Экс-ведущий Fox News приехал в Москву, чтобы лично пообщаться с главой страны, и это интервью уже вызвало ажиотаж во всём мире. Что известно про Карлсона? 7 февраля, 16:44 Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента. Обложка © ТАСС / AP / Lynne Sladky

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что запись состоялась и зрители увидят её в ближайшее время. Поступок Карлсона уже наделал много шума. В американском сегменте Интернета можно найти слова как критики, так и поддержки, но есть ещё один факт, с которым уже не поспорить: Vladimir Putin, JUST ANNOUNCED и #TuckerPutin вышли в топ мировых трендов в социальной сети X.

В своём обращении из Москвы журналист подчеркнул, что американцы не понимают, что происходит в России и США, а также не знают целей Владимира Путина, но они имеют право на получение информации об этом.

Взгляды Карлсона

Такер Карлсон родился в 1969 году в Калифорнии. Одно время он хотел работать в ЦРУ, но его заявление было отклонено, и он занялся журналистикой. Известность получил как ведущий шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News. В 2023 году он закончил карьеру на телевидении после скандала, связанного с итогами президентских выборов 2020 года, и запустил собственный проект.

Западная пропаганда, чтобы подорвать доверие собственного читателя или зрителя к определённому человеку, навешивает на него ярлык "пророссийский". Такое было и с Карлсоном. Его часто обвиняют в симпатиях к Владимиру Путину, но, будучи в Москве, он объяснил свою позицию.

— Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина. Мы здесь потому, что любим Соединённые Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными, — заявил журналист.

Карлсон выступает на позициях консерватора. Он против абортов и контроля над огнестрельным оружием. Журналист не считает, что США и Россия враги, при этом страны могли бы вместе бороться против террористов. Кроме того, журналист является критиком иммиграции в США, поэтому сегодняшние события в Техасе поддерживает и призывает к ещё большей решимости местные власти.

— Если кто-то пытается вломиться в мой дом, дать этому человеку отпор несложно. У вас есть огнестрельное оружие или нет? Вы готовы защищать свой дом и своих детей или нет? — говорил Карлсон.

Исходя из его заявлений в отношении Владимира Зеленского, которого он называет гонителем христиан, является глубоко верующим человеком. В Сети есть информация, что он придерживается Епископальной церкви.

Карлсон — о России

Такер Карлсон приехал в Россию впервые и уже успел пообщаться с российскими журналистами. По его словам, ему понравилась Москва, но ещё бы он хотел посетить Сибирь, Санкт-Петербург и увидеть озеро Байкал.

— Не зная языка, сложно говорить о русской культуре, но я вижу, как здесь красиво. В конце концов, мне уже 54 года, а я никогда не был в России. Я не знал, чего ожидать, Россия представлялась мне совсем другой. Я поражён количеством старинной архитектуры и красивыми зданиями XIX века, ­— пояснил гость из США.

Такер Карлсон. Фото © ТАСС / AP / Seth Wenig

Журналиста уже успели заметить в Большом театре, а также в 75-м павильоне ВДНХ, где проходит выставка-форум "Россия".

В своих сюжетах Карлсон часто упоминает президента России Владимира Путина. Как он объясняет, ему пытаются приклеить ярлык "агент Кремля", но он интересуется политикой и всего лишь хочет сохранения своей страны.

­— Я не защитник Путина. Мне всё равно, потому что он не мой президент. Он не руководит моей страной, и то, что он делает на Украине, я считаю исторически значимым, безусловно значимым для украинцев, — утверждал журналист летом 2022 года.

Об Украине

Отношение журналиста к Украине можно назвать скептическим. Он много раз критиковал собственное правительство, которое отправляет оружие и финансы режиму Зеленского. В одном из интервью он сказал, что украинский президент очень плохой человек, который хочет втянуть США в ядерную войну.

Не обходил стороной Карлсон и внутреннюю ситуацию на Украине. Своим зрителям он напомнил, что Владимир Зеленский приказал закрыть оппозиционные партии и СМИ, критиковавшие его. Он также затронул тему канонической Украинской православной церкви.

— Тайная полиция Зеленского провела рейды в монастырях по всей Украине, даже в женских, где одни монахини, и арестовала десятки священников без каких-либо веских причин, презрев к тому же украинскую конституцию. А администрация Байдена даже не пикнула, не проронила ни слова. Наоборот, требует, чтобы американские налогоплательщики выделили Зеленскому ещё больше долларов, — отметил Карлсон.

О взрывах газопроводов и ГЭС

26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны нитки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Официальное расследование так и не нашло тех, кто это совершил. Такер напомнил, что президент США Джо Байден говорил о возможности подрыва трубопровода. Различными западными политиками выдвигалась версия, что это могла сделать Россия, однако никаких доказательств нет.

— Владимир Путин не глупец. Точно не глупец. Вот где подвох. Будь вы на его месте, то пошли бы на подрыв собственного трубопровода, как какой-то полоумный самоубийца? Никогда, потому что газовые трубопроводы — главный источник вашей власти, богатства и, что важнее всего, рычаг давления на другие страны, — говорил журналист.

Схожая позиция была у него и по подрыву Каховской ГЭС в июне 2023 года, он отметил, что это было выгодно Украине.

— Любой здравомыслящий человек придёт к выводу, что именно украинцы взорвали его. А прошлой осенью они взорвали российский газопровод "Северный поток". На самом деле, как мы теперь знаем, это действительно сделали украинцы. Вряд ли Владимир Путин стремится напасть на самого себя, — сказал ведущий в ролике, опубликованном на собственных ресурсах. Само же уничтожение сооружения он назвал актом терроризма, недвусмысленно намекая на истинную сущность киевского режима.

Когда выйдет интервью с Владимиром Путиным

По словами американской телеведущей Алекс Джонс, с которой Такер Карлсон общается, интервью продлится два часа. Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что увидеть разговор можно будет уже 9 февраля, однако официального подтверждения этому нет.

Оно выйдет в социальной сети X и на собственных ресурсах журналиста. При этом Карлсон отметил, что руководство западных стран постарается, чтобы интервью не появилось на площадках платформ, подверженных цензуре.

Авторы Даниил Черных