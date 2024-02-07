Политолог рассказал, о чём Зеленский будет говорить в интервью Такеру Карлсону
Политолог Разгуляев: Зеленский будет отвечать Карлсону максимально жалко и лживо
Желание американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, также поговорить с Владимиром Зеленским, объясняется тем, что он профессионал. Об этом заявил политолог Сергей Разгуляев.
"Это мнение, особенно мнение нашего президента, Карлсон хочет донести до западной общественности, которая кроме Зеленского больше ничего не видит и не слышит. Со всех экранов беспробудно звучат вздохи: "Бедная Украина, бедный Зеленский!" Больше чем уверен, что даже в интервью Карлсону Зеленский не упустит шанса пожаловаться на тяжёлое существование Украины без западной помощи", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По его мнению, если интервью с Зеленским состоится, то он будет отвечать максимально лживо и жалко, пытаясь уйти от каверзных вопросов. Разгуляев добавил, что брать интервью у него нужно как у актёра без "Оскара". Вместе с тем политолог считает, что Киев откажется от разговора с Карслоном — журналист встретился с Путиным, а значит на Украине на него уже автоматически повесили ярлык "агент Кремля".
Кроме того, эксперт допустил, что Такер Карлсон станет вице-президентом США в случае победы на выборах Дональда Трампа. Тогда журналист сможет принять участие в урегулировании конфликта на Украине. Впрочем, полагает Разгуляев, к моменту американских выборов в ноябре Незалежная уже перестанет существовать.
Как сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Он посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по городу и признался в любви к столице России. Накануне журналист выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Также объяснил своим зрителям, зачем это делает, и пообещал, что беседа с российским лидером выйдет без монтажа. Сегодня в Кремле подтвердили, что интервью уже состоялось. На этом фоне на Украине Карлсона повторно внесли в базу скандального сайта "Миротворец".
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