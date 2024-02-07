Желание американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, также поговорить с Владимиром Зеленским, объясняется тем, что он профессионал. Об этом заявил политолог Сергей Разгуляев.

"Это мнение, особенно мнение нашего президента, Карлсон хочет донести до западной общественности, которая кроме Зеленского больше ничего не видит и не слышит. Со всех экранов беспробудно звучат вздохи: "Бедная Украина, бедный Зеленский!" Больше чем уверен, что даже в интервью Карлсону Зеленский не упустит шанса пожаловаться на тяжёлое существование Украины без западной помощи", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По его мнению, если интервью с Зеленским состоится, то он будет отвечать максимально лживо и жалко, пытаясь уйти от каверзных вопросов. Разгуляев добавил, что брать интервью у него нужно как у актёра без "Оскара". Вместе с тем политолог считает, что Киев откажется от разговора с Карслоном — журналист встретился с Путиным, а значит на Украине на него уже автоматически повесили ярлык "агент Кремля".