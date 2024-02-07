Песков прокомментировал идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание американского журналиста Такера Карлсона сделать интервью с Владимиром Зеленским. Своим мнением представитель Кремля поделился с журналистами в ходе ежедневного брифинга.
Ныне журналист находится в Москве. По словам Пескова, проведение интервью Зеленского с Карлсоном является делом украинских властей.
"Я не могу за него говорить. Это уже дело киевского режима. Они много дают интервью", — сказал Песков.
Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, прогуляться по городу и признаться в любви к столице России. А накануне Карлсон выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Журналист также объяснил своим зрителям, зачем это делает, и пообещал, что беседа с российским лидером выйдет без монтажа.
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