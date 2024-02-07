Песков прокомментировал идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание американского журналиста Такера Карлсона сделать интервью с Владимиром Зеленским. Своим мнением представитель Кремля поделился с журналистами в ходе ежедневного брифинга.

Ныне журналист находится в Москве. По словам Пескова, проведение интервью Зеленского с Карлсоном является делом украинских властей.

"Я не могу за него говорить. Это уже дело киевского режима. Они много дают интервью", — сказал Песков.