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7 февраля, 10:20

Песков прокомментировал идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание американского журналиста Такера Карлсона сделать интервью с Владимиром Зеленским. Своим мнением представитель Кремля поделился с журналистами в ходе ежедневного брифинга.

Ныне журналист находится в Москве. По словам Пескова, проведение интервью Зеленского с Карлсоном является делом украинских властей.

"Я не могу за него говорить. Это уже дело киевского режима. Они много дают интервью", — сказал Песков.

Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону
Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону

Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, прогуляться по городу и признаться в любви к столице России. А накануне Карлсон выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Журналист также объяснил своим зрителям, зачем это делает, и пообещал, что беседа с российским лидером выйдет без монтажа.

Журналист Джонс заявил, что Карлсон взял интервью у Путина, оно длилось два часа
Журналист Джонс заявил, что Карлсон взял интервью у Путина, оно длилось два часа
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Getty Images / Dursun Aydemir

Александр Юнашев
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