Такер Карлсон сбежал из отеля от российских журналистов в Москве, но не в аэропорт
SHOT: Такер Карлсон сбежал из отеля от российских журналистов в Москве
Американский журналист Такер Карлсон всё ещё находится в Москве после интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое вскоре будет опубликовано. Корреспонденты SHOT застали иностранного коллегу у отеля в российской столице и попытались узнать, куда в дальнейшем Карлсон направится, однако ответа так и не получили.
Такер Карлсон сбежал из отеля от российских журналистов в Москве. Видео © t.me / SHOT
Судя по тому, что Карлсон был без вещей, направлялся он точно не в аэропорт. Как долго он пробудет в России — неизвестно. Стоит заметить, что американец с большим интересом изучает российскую столицу, что ему явно приносит большое удовольствие. В первый же день своего визита в Москву он посетил Большой театр, походил по местным магазинам и заглянул в российский аналог McDonald's — "Вкусно — и точка".
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. В столице России журналист успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, погулять и даже признаться в любви российской столице. Визит журналиста сразу связали с его давним желанием взять интервью у Владимира Путина — и, как подтвердили 7 февраля в Кремле, разговор состоялся. Тем временем его успели во второй раз внести в базу украинского "Миротворца".
t.me / SHOT