Такер Карлсон сбежал из отеля от российских журналистов в Москве, но не в аэропорт

Американский журналист Такер Карлсон всё ещё находится в Москве после интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое вскоре будет опубликовано. Корреспонденты SHOT застали иностранного коллегу у отеля в российской столице и попытались узнать, куда в дальнейшем Карлсон направится, однако ответа так и не получили.

Судя по тому, что Карлсон был без вещей, направлялся он точно не в аэропорт. Как долго он пробудет в России — неизвестно. Стоит заметить, что американец с большим интересом изучает российскую столицу, что ему явно приносит большое удовольствие. В первый же день своего визита в Москву он посетил Большой театр, походил по местным магазинам и заглянул в российский аналог McDonald's — "Вкусно — и точка".