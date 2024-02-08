Интервью Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Утром в пятницу будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента – и видео, и полный транскрипт на русском и на английском. Но это, разумеется, будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона", — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что конкретных ожиданий от интервью у Администрации президента нет, но он не исключил, что реакция мирового сообщества будет "весьма и весьма разнообразная".
"Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразная. Но главное, чтобы она была. Потому что разнообразная реакция означает, что с ним (интервью — Прим. Лайфа) ознакомились", — добавил Песков.
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. 8 февраля он покинул Россию.
Kremlin.ru