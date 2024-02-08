Интервью Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Утром в пятницу будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента – и видео, и полный транскрипт на русском и на английском. Но это, разумеется, будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что конкретных ожиданий от интервью у Администрации президента нет, но он не исключил, что реакция мирового сообщества будет "весьма и весьма разнообразная".