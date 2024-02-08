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В Кремле прокомментировали "истерику" Запада из-за приезда Такера Карлсона в Россию

Песков: Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны РФ

8 февраля, 10:17
Такер Карлсон. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Такер Карлсон. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Американский журналист Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны России, он в состоянии сам постоять за себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя истерику, которая случилась в США после того, как Карлсон взял интервью у Владимира Путина. На родине журналиста призывают чуть ли не арестовать.

"Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Не думаю. Думаю, он может постоять за себя сам. Помимо не совсем вменяемых голосов в США, там звучат и вменяемые голоса. Будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и точкой зрения президента РФ", — подчеркнул представитель Кремля.

В Белом доме считают, что нет необходимости в выходе интервью Карлсона с Путиным
В Белом доме считают, что нет необходимости в выходе интервью Карлсона с Путиным

При этом Песков констатировал, что приезд Карлсона в Москву и его беседа с Путиным вызвали "зашкаливающий резонанс" не только в США, но и в России. Он выразил уверенность, что интервью российского лидера будут читать и анализировать не один день.

"Я не защитник Путина": Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента России
"Я не защитник Путина": Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у президента России

Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. 8 февраля он покинул Россию. Расшифровку и видео интервью опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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