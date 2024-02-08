В Кремле прокомментировали "истерику" Запада из-за приезда Такера Карлсона в Россию Песков: Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны РФ 8 февраля, 10:17 Такер Карлсон. Обложка © Flickr / Gage Skidmore

Американский журналист Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны России, он в состоянии сам постоять за себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя истерику, которая случилась в США после того, как Карлсон взял интервью у Владимира Путина. На родине журналиста призывают чуть ли не арестовать.

"Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Не думаю. Думаю, он может постоять за себя сам. Помимо не совсем вменяемых голосов в США, там звучат и вменяемые голоса. Будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и точкой зрения президента РФ", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков констатировал, что приезд Карлсона в Москву и его беседа с Путиным вызвали "зашкаливающий резонанс" не только в США, но и в России. Он выразил уверенность, что интервью российского лидера будут читать и анализировать не один день.