В Белом доме считают, что нет необходимости в выходе интервью Карлсона с Путиным

Белый дом не считает необходимым обнародовать интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту и бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Его цитирует пресс-служба Белого дома.

"Я не думаю, что нам нужно ещё одно интервью с Владимиром Путиным", — сообщил Кирби.