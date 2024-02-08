В Белом доме считают, что нет необходимости в выходе интервью Карлсона с Путиным
Кирби: Белый дом не видит смысла в обнародовании интервью Путина Карлсону
Белый дом не считает необходимым обнародовать интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту и бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Его цитирует пресс-служба Белого дома.
"Я не думаю, что нам нужно ещё одно интервью с Владимиром Путиным", — сообщил Кирби.
Когда его спросили журналисты, есть ли у администрации США опасения из-за того, что российский лидер может озвучить какую-либо информацию, Кирби ответил, что не стоит забегать вперёд в этом вопросе.
Ранее Life.ru сообщал, что Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. За время нахождения в городе журналист успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, погулять и даже выразить свою любовь российской столице. 6 февраля американец опубликовал видео, записанное рядом с Кремлём, в котором озвучил, что скоро возьмёт интервью у Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что интервью уже состоялось.