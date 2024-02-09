"Россия борется до конца": Путин посоветовал США договориться с Москвой

Соединённые Штаты в данный момент столкнулись с большинством внутренних проблем, поэтому в данной ситуации Вашингтону следовало бы договорится с Россией и начать уважительно к ней относится. Такой совет американскому руководству дал глава государства Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном.

"У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом — $33 с лишним триллиона", — заявил Путин.

В этой связи российский лидер поинтересовался, не лучше ли в нынешних условиях договориться с Москвой, ведь "Россия будет бороться за свои интересы до конца", вернуться к здравому смыслу и начать с уважением относиться к ней.

Упомянул также президент и заявление лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера о возможной отправке американских войск на Украину. Его слова Путин назвал "дешёвой провокацией".