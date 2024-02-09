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Путин рассказал, как США "послали подальше" Россию с идеей об общей системе ПРО

9 февраля, 02:00
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону, что Вашингтон "послал подальше" Москву с предложением создать совместную систему противоракетной обороны, хотя изначально дали предварительное согласие.

Путин рассказал, что поднял тему ПРО в 2007 году во время встречи с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим и на тот момент президентом США Джорджем Бушем-младшим.

"Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности... Я предложил им работать втроём — Россия, США, Европа. Они сказали, что это очень интересно. Меня спросили: "Ты серьёзно?" Я говорю: "Абсолютно", — поделился российский лидер.

Однако США не стали реализовывать это предложение и в конечном итоге "послали подальше" Россию, добавил он.

Путин — в интервью Карлсону: НАТО хочет вести переговоры с РФ, но не знает как
Путин — в интервью Карлсону: НАТО хочет вести переговоры с РФ, но не знает как

Также в ходе интервью Владимир Путин напомнил, как в 2000 году задал вопрос Биллу Клинтону о вступлении РФ в НАТО. Занимавший тогда пост главы Белого дома Клинтон сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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