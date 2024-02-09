Путин раскрыл, как предлагал Клинтону взять Россию в НАТО, тот согласился, но затем сдал назад

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, как в 2000 году задал вопрос Биллу Клинтону о вступлении РФ в НАТО. Занимавший тогда пост главы Белого дома Клинтон сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно.

"Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да", — приводит слова Клинтона Путин.

Однако уже вечером на ужине президент США изменил мнение и заявил российскому коллеге: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно".

Путин считает, что, если бы Клинтон тогда согласился, начался бы процесс сближения и в конечном итоге вступление РФ в НАТО могло бы состояться.