Путин раскрыл, как предлагал Клинтону взять Россию в НАТО, тот согласился, но затем сдал назад
Путин: РФ могла бы войти в НАТО, если бы в начале 2000-х встретила искреннее желание США
Владимир Путин и Билл Клинтон на встрече в 2000 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Величкин, Владимир Родионов
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, как в 2000 году задал вопрос Биллу Клинтону о вступлении РФ в НАТО. Занимавший тогда пост главы Белого дома Клинтон сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно.
"Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да", — приводит слова Клинтона Путин.
Однако уже вечером на ужине президент США изменил мнение и заявил российскому коллеге: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно".
Путин считает, что, если бы Клинтон тогда согласился, начался бы процесс сближения и в конечном итоге вступление РФ в НАТО могло бы состояться.
Кстати, ранее из рассекреченного архива национальной безопасности США стало известно, что и бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году также говорил, что Россия должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения блока. Ответ Клинтона в стенограмме оценивается как "очень осторожный".