Ельцин предлагал Клинтону первой принять Россию в НАТО при расширении блока

Бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году говорил, что Россия должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения блока. Об этом говорится в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.

Эту тему главы государств затронули в ходе ужина в Ново-Огарёве, состоявшемся 14 января 1994 года. По мнению Ельцина, после вступления России другие страны из Центральной и Восточной Европы последуют её примеру.

"Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности", — говорил тогда российский президент.

Ответ Клинтона в стенограмме оценивается как "очень осторожный" — в нём затрагивается тема "величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО". Полной же расшифровки цитаты американского президента не приводится.

При этом глава Белого дома того периода отмечал "уникальную возможность", которая откроется для обеих стран, если их отношения продолжатся намеченным курсом. По его словам, Москва и Вашингтон могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше.