Ряд западных аналитиков считают, что российский лидер Владимир Путин сможет положить конец военному блоку коллективного Запада в том виде, в котором он существует сейчас. Мнение экспертов приводит британское издание Telegraph.

В материале говорится, что страны – члены Североатлантического альянса, находящиеся в Европе, в кратчайшие сроки должны начать перевооружаться и провести реиндустриализацию. В случае если европейские участники НАТО не смогут этого сделать, то, по мнению зарубежных экспертов, президент России "получит ключи от Европы" и положит конец существованию западного альянса в современном виде.

"Путин сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен", — сообщает автор статьи.

Аналитики отметили, что сокращение помощи киевскому режиму происходит на фоне преобразования российского оборонно-промышленного комплекса. Британские журналисты подчеркнули, что Украина выпускает вдвое меньше боеприпасов, в том числе ракет и артиллерийских снарядов, чем это делает Россия.