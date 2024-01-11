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10 января, 21:10

В Британии заявили, что Путин положит конец НАТО

Telegraph: Путин может положить конец западному альянсу в его современном виде

Ряд западных аналитиков считают, что российский лидер Владимир Путин сможет положить конец военному блоку коллективного Запада в том виде, в котором он существует сейчас. Мнение экспертов приводит британское издание Telegraph.

В материале говорится, что страны – члены Североатлантического альянса, находящиеся в Европе, в кратчайшие сроки должны начать перевооружаться и провести реиндустриализацию. В случае если европейские участники НАТО не смогут этого сделать, то, по мнению зарубежных экспертов, президент России "получит ключи от Европы" и положит конец существованию западного альянса в современном виде.

"Путин сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен", — сообщает автор статьи.

Аналитики отметили, что сокращение помощи киевскому режиму происходит на фоне преобразования российского оборонно-промышленного комплекса. Британские журналисты подчеркнули, что Украина выпускает вдвое меньше боеприпасов, в том числе ракет и артиллерийских снарядов, чем это делает Россия.

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Ранее глава государства на встрече с военнослужащими в подмосковном госпитале имени Вишневского назвал Запад истинным противником России, который руками украинцев хочет добиться своих корыстных целей. Президент подчеркнул, что западные страны ведут антироссийскую политику на протяжении веков, и сейчас оставаясь противником Москвы.

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kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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