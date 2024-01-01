Путин заверил, что Россия быстрее разберётся с Западом, чем он с нами 1 января, 13:03 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин уверен, что мечта Запада "разобраться с Россией" никогда не осуществится. Об этом глава государства сказал во время встречи с военнослужащими ВС РФ в подмосковном госпитале им. А.А. Вишневского.

"Несмотря на то что они (западные элиты. — Прим. Лайфа) испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберёмся, похоже", — отметил Путин.

Также во время встречи российский лидер напомнил, что истинный враг России вовсе не Украина, а западные страны, которые мечтают увидеть нашу страну раздробленной.

Авторы Татьяна Миссуми