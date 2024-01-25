Нарышкин объяснил, какую цель преследует Запад, заявляя о планах РФ напасть на НАТО
Нарышкин: Россия не откажется от целей СВО, несмотря на провокации Запада
Говоря о "планах России по нападению на НАТО", на Западе надеются вынудить Москву отказаться от целей специальной военной операции, но этого не случится. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал глава СВР Сергей Нарышкин.
Руководитель российской службы разведки считает, что такие заявления от представителей западных стран являются элементом информационной войны. Задача этих высказываний понятна — оправдание гибридной агрессии Запада по отношению к Российской Федерации и попытки запугать РФ перспективой открытого вооружённого столкновения с блоком НАТО.
"Западники подчёркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся", — заключил Нарышкин.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что такие масштабные военные учения, которые проводит НАТО, увеличивают риск инцидентов и дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности. Напомним, что глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил планы перебросить 20 тысяч британских военных на восточный фланг НАТО для участия в учениях Steadfast Defender, которые пройдут в феврале. В свою очередь, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Комментируя подобные высказывания, которые в последнее время звучат от западных чиновников всё чаще, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что в ближайшие месяцы НАТО может напасть на Россию "под чужим флагом". На этом фоне заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы своим странам со стороны России, выглядит даже удивительным.
X / cgtnrussian