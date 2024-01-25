Нарышкин объяснил, какую цель преследует Запад, заявляя о планах РФ напасть на НАТО

Говоря о "планах России по нападению на НАТО", на Западе надеются вынудить Москву отказаться от целей специальной военной операции, но этого не случится. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал глава СВР Сергей Нарышкин.

Руководитель российской службы разведки считает, что такие заявления от представителей западных стран являются элементом информационной войны. Задача этих высказываний понятна — оправдание гибридной агрессии Запада по отношению к Российской Федерации и попытки запугать РФ перспективой открытого вооружённого столкновения с блоком НАТО.