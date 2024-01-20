В ближайшие месяцы НАТО может напасть на Россию "под чужим флагом", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя заявление главы военного комитета альянса Роба Бауэра о необходимости подготовиться к войне с РФ. По словам политика, операция может быть похожа на теракт на "Северных потоках".

"[Бауэр] повторяет это так часто, что становится подозрительно... "Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападёт на нас!" Остерегайтесь операций под ложным флагом в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на всё!" — написал Филиппо в социальной сети X, призвав Париж выйти из альянса из-за агрессивной риторики в адрес Москвы.