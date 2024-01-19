В Госдуме заявили о крайней точке эскалации напряжённости в отношениях РФ с НАТО

Уровень напряжённости между НАТО и Россией достиг крайней точки, и ответственность за это несут страны Североатлантического альянса, которые не идут по пути мирного сосуществования. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин, комментируя призыв главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет.

"К великому сожалению, сегодня эскалация напряжённости достигла крайней точки, прежде всего по вине стран блока НАТО, которые не идут по пути мирного сосуществования, а делают всё для эскалации напряжённости не только в России, но и во всём мире: мы видим события в Йемене, секторе Газа, на Украине", — приводит слова парламентария "Лента.ру".

Депутат считает маловероятным нападение НАТО на РФ, однако не исключает его полностью. При этом Швыткин подчеркнул, что Россия готова к любому сценарию. Он напомнил, что на фоне происходящего возле границ РФ и вступления Финляндии в НАТО была поставлена задача довести численность армии России до полутора миллионов человек. Также парламентарий отметил, что техническая оснащённость ВС РФ во много превосходит западные вооружённые силы.