Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе со словами "спим спокойно"
Премьер-министр Финляндии Орпо заявил, что не чувствует угрозы со стороны России
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Россия в данный момент не представляет угрозы для Финляндии. Таким мнением поделился в пятницу премьер-министр Петтери Орпо на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тем не менее, развивая мысль о "российской угрозе", Орпо призвал союзников по ЕС и НАТО быть готовыми к "любым сценариям".
"Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям", — сказал финский премьер.
Ранее премьер Эстонии призвала готовиться к конфликту с Россией. По её словам, "это произойдёт через три-пять лет". Шведов власти страны тоже призвали готовиться к войне. А затем и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Военачальник предложил создать систему, позволяющую обучить как можно больше людей на случай боевых столкновений. Также, по его мнению, альянсу нужно модернизировать промышленность для быстрого производства оружия.