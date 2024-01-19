Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе со словами "спим спокойно"

Россия в данный момент не представляет угрозы для Финляндии. Таким мнением поделился в пятницу премьер-министр Петтери Орпо на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тем не менее, развивая мысль о "российской угрозе", Орпо призвал союзников по ЕС и НАТО быть готовыми к "любым сценариям".