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19 января, 14:53

Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе со словами "спим спокойно"

Премьер-министр Финляндии Орпо заявил, что не чувствует угрозы со стороны России

Фото © Michele Ursi / Shutterstock.com

Фото © Michele Ursi / Shutterstock.com

Россия в данный момент не представляет угрозы для Финляндии. Таким мнением поделился в пятницу премьер-министр Петтери Орпо на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тем не менее, развивая мысль о "российской угрозе", Орпо призвал союзников по ЕС и НАТО быть готовыми к "любым сценариям".

"Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям", — сказал финский премьер.

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Ранее премьер Эстонии призвала готовиться к конфликту с Россией. По её словам, "это произойдёт через три-пять лет". Шведов власти страны тоже призвали готовиться к войне. А затем и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Военачальник предложил создать систему, позволяющую обучить как можно больше людей на случай боевых столкновений. Также, по его мнению, альянсу нужно модернизировать промышленность для быстрого производства оружия.

Марина Калегина
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