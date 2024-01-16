Под ковром третьей мировой: Какие страны на самом деле хотят бросить в новый конфликт с Россией Кто стал заказчиком резонансной статьи в немецкой Bild, где описывается сценарий войны России с Европой, и почему этот конфликт выглядит вполне реалистичным. 15 января, 21:40 Солдаты принимают участие в учениях НАТО. Обложка © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Зачем Bild описывает сценарий третьей мировой

Немецкая газета Bild опубликовала статью, в которой рассказывается о начале подготовки к войне с Россией. Согласно заметке, Министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Армии России после победы над ВСУ. При этом анонимные источники из Бундесвера сообщают, что эскалация между НАТО и РФ начнётся уже через несколько недель.

Россия, по версии издания, начнёт масштабное наступление на территории бывшей Украины и одержит победу. Сразу после этого якобы Москва решит взяться за страны Прибалтики, где произойдут этнические столкновения. На этом фоне ВС РФ будут переброшены в Калининград для атаки Сувалкского коридора — гипотетического сухопутного перехода длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с западным эксклавом России. Тут же авторы статьи напоминают, что НАТО этого не допустит и перебросит на восточный фланг 300 тысяч солдат для "надёжного сдерживания".

Военные учения многонациональной боевой группы НАТО "Словацкие щиты", 2023 г. Фото © ТАСС / IMAGO / Branislav Racko

При этом 23 декабря Bild также публиковала аналогичный текст о вероятном нападении России, но с другими датами. Тогда речь шла об атаке зимой 2024/25. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня телеграм-каналу SHOT, что Германии стоит беспокоиться из-за своей серьёзной и непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за публикации Bild о якобы "секретном плане" атаки русских на НАТО. "Это должно быть предметом их обеспокоенности", — отметил он.

Кому выгодна статья в Bild от 14 января 2023 года

Поскольку США вышли из проекта "Украина", перекинув на плечи европейцев спонсирование киевского режима, то теперь ответственность за продолжение уничтожения населения бывшей УССР лежит на плечах Великобритании, Германии, Польши и ряда других стран. Втянув страны Старого континента в конфликт с Россией, Вашингтон — главный заказчик таких текстов — развивает мысль о том, кто теперь понесёт ответственность за продолжение украинского кейса.

По расчётам США, мы не остановимся на Украине, а начнём предъявлять претензии странам Европы. Сейчас значительную помощь ВСУ оказывает Прибалтика, и именно балтийские государства станут первыми ответчиками после победы России над Украиной. Алексей Леонков Военный эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что президент РФ уже обозначал нашу позицию, сказав, что Россия решает вопросы собственной безопасности и что нам это не нужно. Но если с этих территорий последует угроза, то будет и ответ.

— На самом деле США подставляют страны Европы. Ведь начав с русофобии в 2014 году, ЕС постепенно подключался к противостоянию с нашей страной. Спонсирование Киева застопорилось, когда ВСУ провалили контрнаступление. Но, как мы видим по договору между Киевом и Лондоном, Европа всё-таки взяла обязательства по продолжению финансирования Украины, — говорит Леонков.

Час расплаты

По его словам, Россия действительно будет вынуждена разобраться с теми, кто спонсировал конфликт и заставлял гибнуть огромное число граждан Украины. Под этим соусом и пугают Европу часом расплаты и ответственности. И страны, которые сотрудничали с нами в экономическом плане и имели много перспектив и проектов, были превращены в наших врагов.

Литва, Германия, НАТО. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

— США пытаются сформировать пояса безопасности — рубежи обороны, включив туда европейские государства, которые без колебаний бросят в топку нового конфликта жизни своих граждан ради интересов американской демократии, — замечает Леонков.

Где НАТО возьмёт 300 тысяч военных

Для сосредоточения на восточноевропейском направлении группировки НАТО в 300 тысяч военных нет достаточно боеспособного числа подразделений, это показала кампания в Афганистане, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— На фоне помощи ВСУ у Европы уже не хватает и штатных вооружений для комплектования нужного числа частей. Этот план в военных условиях сложно реализовать. Информация рассчитана на внутреннюю аудиторию, чтобы продемонстрировать, что Европа имеет некую военную группировку и готова оказывать помощь странам Балтии в случае конфликта с Москвой, — говорит Мендкович.

Учения группы НАТО Griffin Storm 2023. Фото © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Но, по его мнению, фактически после поражения ВСУ в ходе российской спецоперации европейцев попытаются втянуть в военное противостояние с Россией.

В первую очередь в новом конфликте с Россией ЕС выведет на фронт Польшу и Прибалтику, чтобы воевать их руками, но не оказывать им поддержку. Публикация в Bild — это чистая пропаганда и маниловщина. Никита Мендкович Глава Евразийского аналитического клуба

Тема подготовки к войне с Россией регулярно поднимается в Германии. Год назад журнал "Шпигель" со ссылкой на 68-страничный документ, подписанный главным инспектором Вооружённых сил ФРГ, писал, что СВО показала необходимость более тщательной и масштабной военной подготовки Бундесвера на случай вероятной войны с Россией, приводит данные политолог Дмитрий Родионов.

— Нужно отметить, что состояние Бундесвера и впрямь заставляет желать лучшего, а попытки воевать с Россией руками Украины выявили, что Берлин в случае прямого столкновения с Москвой долго не протянет, даже снарядов не хватит. Куда Германии тягаться с Россией, у которой армия к моменту окончания СВО будет иметь самый серьёзный боевой опыт на планете, — говорит Родионов.

При этом эксперт подчёркивает, что рост оборонного бюджета Германии в последние годы нужно постоянно обосновывать. Другой вопрос, что НАТО, вероятно, уже запланировало военный конфликт с Россией на территории стран Балтики. Альянс проводит там постоянно учения, разрабатываются планы захвата Калининграда. То есть готовятся по-настоящему.

— Если "партия войны" на Коллективном Западе не растеряет своих позиций, можно не сомневаться, что после победы России на Украине в НАТО захотят продолжить войну с нами и Прибалтика или Белоруссия могут стать новыми фронтами против России. Дмитрий Родионов Политолог

Авторы Елена Стафеева