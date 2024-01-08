Шведов призвали готовиться к войне
Министр гражданской обороны Швеции Болин призвал жителей готовиться к войне
Жители Швеции должны быть готовы к войне. Соответствующее заявление сделал министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин на конференции по национальной безопасности.
"В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <...> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <...> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнётся война?" — сообщил руководитель ведомства.
А главком ВС Швеции Микаэль Бюден в беседе с телеканалом TV4 в свою очередь заявил, что ситуация очень серьёзная. По его словам, сейчас стоит вопрос о переходе от слов и осознания к действию.
Ранее президент Чехии Петр Павел признался, что в Европе готовятся к большой войне. Кроме того, о том, что Европе следует начинать подготовку к новым возможным военным угрозам в течение пяти-восьми лет, заявлял и глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, а его коллега из Финляндии, недавно ставшей членом НАТО, открыто заявил, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией. Швеция тоже намеревается вступить в Североатлантический альянс, но препятствием для этого пока является позиция Турции.
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