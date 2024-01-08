Стало известно о тупике в отношениях Турции и США из-за расширения НАТО

Отношения Турции и США зашли в тупик по причине затягивания Анкарой процесса одобрения на вступление Швеции в НАТО. Об этом пишет газета Т24.

"Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения в тупик. После саммита НАТО в июле прошлого года американская сторона жаловалась, что Турция не выполнила своих обещаний", — указано в статье.

Между тем протокол о членстве Швеции в альянсе будет представлен Генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Однако РИА "Новости" со ссылкой на источник в законодательном органе страны уточняет, что конкретики по дате предоставления протокола пока нет.

В статье T24 также указано, что в октябре 2023 года Правительство Турции, казалось, хотело одобрить членство Швеции в НАТО, однако теракт в Анкаре и обострение палестино-израильского конфликта 7 октября прошлого года позволили турецким властям сказать, что у них "связаны руки", считает автор материала.

Издание также обращает внимание, что гибель 12 турецких солдат в Ираке в декабре совпала с информацией о предстоящем обсуждении протокола о вступлении Швеции в Европейский союз (ЕС) на заседании комитета по иностранным делам парламента Турции.