Стало известно о тупике в отношениях Турции и США из-за расширения НАТО
T24: Отношения Турции и США зашли в тупик из-за процесса членства Швеции в НАТО
Отношения Турции и США зашли в тупик по причине затягивания Анкарой процесса одобрения на вступление Швеции в НАТО. Об этом пишет газета Т24.
"Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения в тупик. После саммита НАТО в июле прошлого года американская сторона жаловалась, что Турция не выполнила своих обещаний", — указано в статье.
Между тем протокол о членстве Швеции в альянсе будет представлен Генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни, сообщил ранее телеканал Habertürk. Однако РИА "Новости" со ссылкой на источник в законодательном органе страны уточняет, что конкретики по дате предоставления протокола пока нет.
В статье T24 также указано, что в октябре 2023 года Правительство Турции, казалось, хотело одобрить членство Швеции в НАТО, однако теракт в Анкаре и обострение палестино-израильского конфликта 7 октября прошлого года позволили турецким властям сказать, что у них "связаны руки", считает автор материала.
Издание также обращает внимание, что гибель 12 турецких солдат в Ираке в декабре совпала с информацией о предстоящем обсуждении протокола о вступлении Швеции в Европейский союз (ЕС) на заседании комитета по иностранным делам парламента Турции.
По информации газеты, Турция на самом деле собирается "дать зелёный свет" членству Швеции в НАТО, однако попытается обратить все негативные события в свою пользу.
Напомним, 23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. А 25 октября спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил под документом свою подпись. 26 декабря комиссия по международным делам парламента Турции в ходе заседания одобрила ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Shutterstock