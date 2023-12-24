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23 декабря, 21:58

Турция ответила уничтожением боевиков РПК в Ираке после гибели военнослужащих

Турция начала военную операцию против РПК на севере Ирака после гибели военных

Анкара проводит внезапные воздушные операции в Северном Ираке против Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели 12 своих военнослужащих. Об этом сообщило турецкое Министерство национальной обороны.

Шесть представителей турецкой армии погибли на севере Ирака в ночь на субботу. Ещё шесть человек погибли и один был ранен в перестрелке с боевиками РПК в ходе операции "Коготь-замок". Ведомство сообщило, что, по предварительным данным, было нейтрализовано 16 террористов. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе субботнего выступления в Стамбуле заявил, что страна не станет терпеть наличие террористических образований на севере Ирака и Сирии.

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Напомним, с апреля 2022 года Турция проводит в Сирии и Ираке военную операцию "Коготь-замок" против Рабочей партии Курдистана. О воздушной операции на севере Ирака турецкие военные объявили в ноябре 2022 года. В августе текущего года Анкара возобновила её и нанесла несколько авиаударов в иракской провинции Дахук, которая является частью курдской автономии.

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msb.gov.tr

Лариса Сафронова
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