Турция ответила уничтожением боевиков РПК в Ираке после гибели военнослужащих

Анкара проводит внезапные воздушные операции в Северном Ираке против Рабочей партии Курдистана (РПК) после гибели 12 своих военнослужащих. Об этом сообщило турецкое Министерство национальной обороны.

Шесть представителей турецкой армии погибли на севере Ирака в ночь на субботу. Ещё шесть человек погибли и один был ранен в перестрелке с боевиками РПК в ходе операции "Коготь-замок". Ведомство сообщило, что, по предварительным данным, было нейтрализовано 16 террористов. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе субботнего выступления в Стамбуле заявил, что страна не станет терпеть наличие террористических образований на севере Ирака и Сирии.