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4 ноября, 20:19

Турецкие ВВС поразили 15 курдских целей в Ираке

Минобороны Турции сообщило, что ВВС страны поразили 15 курдских целей в Ираке

Самолёты турецких ВВС поразили 15 объектов на севере Ирака, принадлежащих Рабочей партии Курдистана, передаёт Министерство обороны Турции.

"ВВС поразили 15 целей террористической сепаратистской организации в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30", — говорится в сообщении.

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Напомним, с апреля 2022 года Турция проводит выходящую за рамки границ государства военную операцию "Коготь-замок" в Сирии и Ираке против Рабочей партии Курдистана. О военной воздушной операции на севере Ирака турецкие военные объявили в ноябре 2022 года. После этого Анкара в августе текущего года возобновила её и нанесла несколько авиаударов в иракской провинции Дахук, которая является частью курдской автономии.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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