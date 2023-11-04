Турецкие ВВС поразили 15 курдских целей в Ираке
Минобороны Турции сообщило, что ВВС страны поразили 15 курдских целей в Ираке
Самолёты турецких ВВС поразили 15 объектов на севере Ирака, принадлежащих Рабочей партии Курдистана, передаёт Министерство обороны Турции.
"ВВС поразили 15 целей террористической сепаратистской организации в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30", — говорится в сообщении.
Напомним, с апреля 2022 года Турция проводит выходящую за рамки границ государства военную операцию "Коготь-замок" в Сирии и Ираке против Рабочей партии Курдистана. О военной воздушной операции на севере Ирака турецкие военные объявили в ноябре 2022 года. После этого Анкара в августе текущего года возобновила её и нанесла несколько авиаударов в иракской провинции Дахук, которая является частью курдской автономии.
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