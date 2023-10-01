РПК взяла на себя ответственность за подрыв террориста-смертника в Анкаре

Запрещённая в Турции организация Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку осуществить террористический акт в центре Анкары. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

"Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре", — сказано в публикации телеканала.

Как уже рассказывал Лайф, всё произошло сегодня утром у ворот здания МВД в районе Кызылай. Один из смертников привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей один террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва, кстати, попал на ещё одну камеру.