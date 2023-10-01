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1 октября, 16:07

РПК взяла на себя ответственность за подрыв террориста-смертника в Анкаре

A Haber: Ответственность за попытку теракта в Анкаре взяла на себя РПК

Запрещённая в Турции организация Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за попытку осуществить террористический акт в центре Анкары. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

"Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре", сказано в публикации телеканала.

Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто

Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто

Как уже рассказывал Лайф, всё произошло сегодня утром у ворот здания МВД в районе Кызылай. Один из смертников привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей один террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва, кстати, попал на ещё одну камеру.

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ТАСС / Денис Соловых

Юрий Лысенко
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