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1 октября, 10:38

Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто

A Haber: Террористы убили владельца авто, на котором приехали в Анкару

<p>Машина, которую террористы угнали и убили её водителя. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/saghaberciniz/status/1708385431455215640/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">saghaberciniz</a></p>

Машина, которую террористы угнали и убили её водителя. Обложка © Twitter / saghaberciniz

Преступники, совершившие теракт у здания турецкого МВД в центре Анкары, приехали в город на угнанном автомобиле. Владельца машины они убили, сообщает местный телеканал A Haber.

Момент подрыва террориста-смертника в центре Анкары. Видео © Twitter / DoguEsrefoglu__

По его данным, террористы угнали авто в провинции Кайсери. Оно принадлежало местному ветеринару Микаилу Бозлогану из уезда Девели, тело которого было обнаружено в поле.

Десятки человек погибли в результате теракта в африканской стране

Десятки человек погибли в результате теракта в африканской стране

Как уже рассказывал Лайф, всё произошло сегодня утром у ворот здания МВД в районе Кызылай. Один из смертников привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. При этом метким попаданием правоохранителей один из них оказался ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва, кстати, попал на ещё одну камеру.

Николь Вербер
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