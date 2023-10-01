Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто
A Haber: Террористы убили владельца авто, на котором приехали в Анкару
Машина, которую террористы угнали и убили её водителя. Обложка © Twitter / saghaberciniz
Преступники, совершившие теракт у здания турецкого МВД в центре Анкары, приехали в город на угнанном автомобиле. Владельца машины они убили, сообщает местный телеканал A Haber.
Момент подрыва террориста-смертника в центре Анкары. Видео © Twitter / DoguEsrefoglu__
По его данным, террористы угнали авто в провинции Кайсери. Оно принадлежало местному ветеринару Микаилу Бозлогану из уезда Девели, тело которого было обнаружено в поле.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло сегодня утром у ворот здания МВД в районе Кызылай. Один из смертников привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. При этом метким попаданием правоохранителей один из них оказался ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва, кстати, попал на ещё одну камеру.