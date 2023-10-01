Террорист-смертник устроил взрыв в центре Анкары

Террорист устроил взрыв в центре Анкары, недалеко от здания МВД и парламента в районе Кызылай. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Кадры из центра Анкары, где террорист устроил взрыв. Видео © Twitter / ankara_cevirme

"Около 09:30 двое террористов, приехавших на автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности нашего МВД, совершили взрыв. Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был нейтрализован. Двое наших полицейских получили лёгкие ранения", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

По данным телеканала CNN Turk, взрыву предшествовала серия выстрелов, было слышно не менее четырёх. После громкого хлопка, который напугал даже жителей отдалённых районов турецкой столицы, на место ЧП прибыли спецслужбы, президентская охрана и взрывотехники. Как сообщает A Haber, правоохранители провели контролируемый взрыв подозрительного пакета.