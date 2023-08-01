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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 18:54
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Вооружённое нападение на консульство Швеции в турецком Измире, ранена сотрудница

Mynet: Гражданин Сирии совершил вооружённое нападение на консульство Швеции в Измире

Вооружённое нападение произошло на консульство Швеции в турецком Измире. По данным портала Mynet, одна из сотрудниц дипмиссии была "серьёзно ранена".

По предварительным данным, нападавший был гражданином Сирии, который пошёл на преступление из-за проблем с визовыми процедурами. Мужчина был психически нездоров. Удалось ли его задержать, не сообщается.

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Ранее Лайф сообщал, что в турецком городе Мерсин произошло вооружённое нападение на полицейский участок. Кадры со стрельбой и взрывами распространились в соцсетях. А в центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки.

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Марина Калегина
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