Вооружённое нападение на консульство Швеции в турецком Измире, ранена сотрудница

Вооружённое нападение произошло на консульство Швеции в турецком Измире. По данным портала Mynet , одна из сотрудниц дипмиссии была "серьёзно ранена".

По предварительным данным, нападавший был гражданином Сирии, который пошёл на преступление из-за проблем с визовыми процедурами. Мужчина был психически нездоров. Удалось ли его задержать, не сообщается.