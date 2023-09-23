Десятки человек погибли в результате теракта в африканской стране

Минимум 30 человек погибли, десятки получили ранения в результате подрыва грузовика на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйне в Сомали. Об этом сообщает Reuters .

По данным агентства, жертвами теракта стали как военные, так и гражданские лица. Среди погибших пятеро силовиков, открывших огонь по грузовику в тот момент, когда он въехал в здание КПП. Взрыв осуществил смертник, входящий в радикальную группировку "Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин".