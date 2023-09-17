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17 сентября, 15:01

В Сомали произошёл бой между войсками Эфиопии и боевиками группировки "Аш-Шабаб"*

На западе Сомали, в районе города Раб-Дхуре, произошёл бой между войсками Эфиопии и боевиками из радикальной группировки "Аш-Шабаб"*. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что во время столкновения использовалось тяжёлое вооружение.

Сомалийские СМИ утверждают, что в результате боя были убиты 167 эфиопских военных, но потери есть с обеих сторон. Также уточняется, что эфиопская армейская колонна попала в засаду.

СМИ: В Сомали из-за взрыва снаряда погибло по меньшей мере 27 человек

СМИ: В Сомали из-за взрыва снаряда погибло по меньшей мере 27 человек

Напомним, что летом боевики группировки "Аш-Шабаб"* атаковали прибрежный отель в столице Сомали Могадишо. Все они были уничтожены. В результате атаки погибло не менее девяти человек.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SAID YUSUF WARSAME

Илья Суриков
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