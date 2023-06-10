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10 июня, 14:37

По меньшей мере 9 человек погибли при атаке боевиков на отель в столице Сомали

<p>Фото с места налёта террористов на отель в столице Сомали. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Nomad_Link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Nomad_Link</a></p>

Фото с места налёта террористов на отель в столице Сомали. Обложка © Twitter / @Nomad_Link

В результате атаки семи боевиков на прибрежный отель в столице Сомали Могадишо не менее девяти человек погибли. Об этом сообщает местный телеканал SNTV. Все террористы были ликвидированы.

"Силы безопасности положили конец осаде отеля Pearl Beach в Могадишо, ликвидировав всех семерых террористов, которые совершили налёт на отель. <...> Шесть невинных мирных жителей погибли в результате чудовищного нападения. В ходе операции также погибли три сотрудника службы безопасности", — говорится в комментарии.

Уточняется, что сотрудники силовых ведомств благополучно спасли ещё 84 мирных жителя.

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Ранее утром СМИ сообщили, что в сомалийском регионе Нижняя Шабелле из-за взрыва снаряда по меньшей мере 27 человек погибли. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведёт вооружённую борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению суда.

Ирина Фальке
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