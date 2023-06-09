ВСУ бьют из миномётов по лодкам спасателей, которые эвакуируют жителей из затопленных районов

ВСУ ведут миномётный огонь по спасателям, которые занимаются эвакуацией жителей из зоны затопления в Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко в личном телеграм-канале.

Украинские военные прицельно бьют по лодкам, на которых передвигаются спасатели, снимая людей с крыш. Также удары наносят по сухим местам, куда доставляют спасённых людей, написал чиновник.

"Лишь чудом обошлось без погибших", — уточнил Алексеенко.