ВСУ бьют из миномётов по лодкам спасателей, которые эвакуируют жителей из затопленных районов
Андрей Алексеенко: ВСУ обстреливают из миномётов спасателей в Херсонской области
ВСУ ведут миномётный огонь по спасателям, которые занимаются эвакуацией жителей из зоны затопления в Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко в личном телеграм-канале.
Украинские военные прицельно бьют по лодкам, на которых передвигаются спасатели, снимая людей с крыш. Также удары наносят по сухим местам, куда доставляют спасённых людей, написал чиновник.
"Лишь чудом обошлось без погибших", — уточнил Алексеенко.
Ранее сегодня стало известно, что ВСУ обстреляли территорию пионерлагеря на Арабатской стрелке. Там находились эвакуированные после теракта на ГЭС жители Херсонской области. Причём преимущественно дети, женщины и старики.
ТАСС / Денис Григорюк