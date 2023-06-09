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9 июня, 18:33

ВСУ бьют из миномётов по лодкам спасателей, которые эвакуируют жителей из затопленных районов

Андрей Алексеенко: ВСУ обстреливают из миномётов спасателей в Херсонской области

ВСУ ведут миномётный огонь по спасателям, которые занимаются эвакуацией жителей из зоны затопления в Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко в личном телеграм-канале.

Украинские военные прицельно бьют по лодкам, на которых передвигаются спасатели, снимая людей с крыш. Также удары наносят по сухим местам, куда доставляют спасённых людей, написал чиновник.

"Лишь чудом обошлось без погибших", уточнил Алексеенко.

Ранее сегодня стало известно, что ВСУ обстреляли территорию пионерлагеря на Арабатской стрелке. Там находились эвакуированные после теракта на ГЭС жители Херсонской области. Причём преимущественно дети, женщины и старики.

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ детского лагеря в Херсонской области

Один человек погиб в результате обстрела ВСУ детского лагеря в Херсонской области

Обложка ©

ТАСС / Денис Григорюк

Юрий Лысенко
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