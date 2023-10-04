Установлена личность смертника, устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре
МВД Турции: Устроивший теракт в Анкаре смертник состоял в РПК
После теракта у здания МВД в Анкаре усилили меры безопасности. Обложка © ТАСС / Zuma
Сотрудники правоохранительных органов Турции установили личность преступника, который осуществил самоподрыв рядом со зданием МВД в Анкаре. Как сообщают стражи правопорядка, им оказался член запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
"В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 1 октября у ворот здания МВД в районе Кызылай террорист-смертник привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру. Известно, что второй террорист также состоял в РПК.