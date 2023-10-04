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4 октября, 05:22

Установлена личность смертника, устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре

МВД Турции: Устроивший теракт в Анкаре смертник состоял в РПК

<p>После теракта у здания МВД в Анкаре усилили меры безопасности. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

После теракта у здания МВД в Анкаре усилили меры безопасности. Обложка © ТАСС / Zuma

Сотрудники правоохранительных органов Турции установили личность преступника, который осуществил самоподрыв рядом со зданием МВД в Анкаре. Как сообщают стражи правопорядка, им оказался член запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК", — говорится в сообщении.

Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто

Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто

Напомним, утром 1 октября у ворот здания МВД в районе Кызылай террорист-смертник привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру. Известно, что второй террорист также состоял в РПК.

Алексей Соловьёв
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