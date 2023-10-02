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1 октября, 21:13

МВД Турции: Один из исполнителей теракта в Анкаре состоял в РПК

<p>Усиление мер безопасности у здания МВД в Анкаре. Обложка © ТАСС / Денис Соловых</p>

Усиление мер безопасности у здания МВД в Анкаре. Обложка © ТАСС / Денис Соловых

Один из исполнителей теракта в Анкаре являлся членом запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом информировало МВД страны.

Личность второго террориста устанавливается. Ведомство также сообщает, что на месте случившегося найдено 9,7 кг взрывчатого вещества С-4, содержащего гексоген, гранатомёт, три пистолета, две штурмовые винтовки и три ручные гранаты.

Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто

Перед самоподрывом террористы в Турции убили человека и забрали его авто

Напомним, утром 1 октября у ворот здания МВД в районе Кызылай террорист-смертник привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру.

Лариса Сафронова
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