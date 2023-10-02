МВД Турции: Один из исполнителей теракта в Анкаре состоял в РПК
Усиление мер безопасности у здания МВД в Анкаре. Обложка © ТАСС / Денис Соловых
Один из исполнителей теракта в Анкаре являлся членом запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом информировало МВД страны.
Личность второго террориста устанавливается. Ведомство также сообщает, что на месте случившегося найдено 9,7 кг взрывчатого вещества С-4, содержащего гексоген, гранатомёт, три пистолета, две штурмовые винтовки и три ручные гранаты.
Напомним, утром 1 октября у ворот здания МВД в районе Кызылай террорист-смертник привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь. Метким попаданием правоохранителей второй террорист был ликвидирован. Двое полицейских пострадали. Момент подрыва попал на камеру.