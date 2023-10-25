Парламент Турции одобрил проект о ратификации членства Швеции в НАТО
Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения Швеции к НАТО. Об этом сообщила газета Aksam.
"Законопроект об одобрении ратификации протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в комитет по иностранным делам", — уточняется в публикации.
Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Весной 2023-го Хельсинки стали 31-м членом блока, в то время как Стокгольм затянул с выполнением требования Анкары по борьбе с терроризмом. В середине сентября президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз призвал Стокгольм выполнить условия по вступлению в альянс. А вчера стало известно, что он внёс на рассмотрение в парламент протокол о членстве страны.
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