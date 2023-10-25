Парламент Турции одобрил проект о ратификации членства Швеции в НАТО

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поставил свою подпись под законопроектом о ратификации присоединения Швеции к НАТО. Об этом сообщила газета Aksam .

"Законопроект об одобрении ратификации протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в комитет по иностранным делам", — уточняется в публикации.