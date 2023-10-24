Столтенберг назвал крайний срок принятия Швеции в НАТО
Bloomberg: Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО не позднее 28–29 ноября
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна стать членом Североатлантического альянса не позднее встречи глав МИД организации, запланированной на 28–29 ноября. Письмо с таким требованием он направил остальным членам НАТО, сообщает Bloomberg.
"Столтенберг направил письмо всем государствам – членам НАТО около недели назад, в котором говорится, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел НАТО", — приводит агентство слова представительства Швеции.
Как уже рассказывал Лайф, Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО ещё в мае 2022 года. Весной 2023-го Хельсинки стали 31-м членом блока, в то время как Стокгольм затянул с выполнением требования Анкары по борьбе с терроризмом. Параллельно с этим на территории королевства в последнее время участились антитурецкие акции, которые устраивают сторонники Рабочей партии Курдистана. В середине сентября Эрдоган в очередной раз призвал Стокгольм выполнить условия для вступления в Североатлантический альянс. А вчера стало известно, что он внёс на рассмотрение в парламент протокол о членстве страны.
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