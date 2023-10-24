Столтенберг назвал крайний срок принятия Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна стать членом Североатлантического альянса не позднее встречи глав МИД организации, запланированной на 28–29 ноября. Письмо с таким требованием он направил остальным членам НАТО, сообщает Bloomber g .

"Столтенберг направил письмо всем государствам – членам НАТО около недели назад, в котором говорится, что Швеция должна стать членом не позднее встречи министров иностранных дел НАТО", — приводит агентство слова представительства Швеции.