В Турции назвали условие для вступления Швеции в НАТО
Гюлер: Швеция вступит в НАТО при выполнении обязательств по борьбе с терроризмом
Турция донесла до своих союзников в НАТО, что Швеция может присоединиться к Североатлантическому альянсу, если выполнит свои обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.
"Мы проинформировали союзников, что на наших двусторонних переговорах сообщили о поддержке политики открытых дверей НАТО и что Швеция при конкретном выполнении обязательств, закреплённых в трёхстороннем меморандуме... сможет вступить в НАТО", — приводит его слова телеканал ТРТ.
Гюлер уточнил, что речь идёт об обязательствах, закреплённых в Мадридском меморандуме, который был подписан в июне прошлого года.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция блокирует этот процесс из-за невыполнения страной условий меморандума о борьбе с терроризмом. По мнению Анкары, шведские власти лояльны к Рабочей партии Курдистана, которую в самой Турции считают террористической. В мае турецкий МИД подчеркнул, что, хотя Швеция приняла закон о терроризме, этого недостаточно, нужны более "конкретные шаги". При этом в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скандинавская страна выполнила условия Турции и может вступить в альянс.
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