В Турции назвали условие для вступления Швеции в НАТО

Турция донесла до своих союзников в НАТО, что Швеция может присоединиться к Североатлантическому альянсу, если выполнит свои обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.

"Мы проинформировали союзников, что на наших двусторонних переговорах сообщили о поддержке политики открытых дверей НАТО и что Швеция при конкретном выполнении обязательств, закреплённых в трёхстороннем меморандуме... сможет вступить в НАТО", — приводит его слова телеканал ТРТ.

Гюлер уточнил, что речь идёт об обязательствах, закреплённых в Мадридском меморандуме, который был подписан в июне прошлого года.