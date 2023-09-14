В Швеции, ожидающей от Турции одобрения членства в НАТО, сожгли чучело Эрдогана

Сторонники Рабочей партии Курдистана сожгли чучело турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед зданием парламента Швеции. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

В Швеции сторонники РПК сожгли чучело Эрдогана. Фото © Twitter / pusat_cCc

Швеция до сих пор не теряет надежды получить согласие Турции на членство в НАТО. И, как отмечает издание, там всё ещё продолжаются нападки на национальные и духовные ценности мусульманской страны.

"Сторонники террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции. — Прим. Лайфа) собрались в столице страны, Стокгольме, и сожгли перед зданием шведского парламента чучело, якобы напоминающее лицо президента Эрдогана", — пишет газета.

Причём полиция не предприняла никаких действий и лишь наблюдала за провокацией со стороны. Вместе с тем представители РПК вышли с транспарантом и заявили о полученном разрешении от полиции на проведение демонстрации против вступления Швеции в НАТО. Планируется, что она состоится 30 сентября в центре Стокгольма.