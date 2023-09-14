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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 12:09
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В Швеции, ожидающей от Турции одобрения членства в НАТО, сожгли чучело Эрдогана

Сторонники Рабочей партии Курдистана сожгли чучело турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед зданием парламента Швеции. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

В Швеции сторонники РПК сожгли чучело Эрдогана. Фото © Twitter / pusat_cCc

В Швеции сторонники РПК сожгли чучело Эрдогана. Фото © Twitter / pusat_cCc

Швеция до сих пор не теряет надежды получить согласие Турции на членство в НАТО. И, как отмечает издание, там всё ещё продолжаются нападки на национальные и духовные ценности мусульманской страны.

"Сторонники террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции. — Прим. Лайфа) собрались в столице страны, Стокгольме, и сожгли перед зданием шведского парламента чучело, якобы напоминающее лицо президента Эрдогана", — пишет газета.

Причём полиция не предприняла никаких действий и лишь наблюдала за провокацией со стороны. Вместе с тем представители РПК вышли с транспарантом и заявили о полученном разрешении от полиции на проведение демонстрации против вступления Швеции в НАТО. Планируется, что она состоится 30 сентября в центре Стокгольма.

В Нидерландах радикал разорвал Коран перед Посольством Турции
В Нидерландах радикал разорвал Коран перед Посольством Турции

Ранее Лайф рассказывал, что у здания парламента Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана. Организаторами демонстрации выступили мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. На глазах у множества местных жителей они пинали экземпляр священной книги, после чего подожгли страницы в середине тома и выбросили его в мусорный ящик.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Николь Вербер
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