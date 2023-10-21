В Швеции рассчитывают вступить в НАТО к концу ноября

В Швеции ожидают, что Турция в ближайшее время начнёт процесс ратификации заявки королевства в НАТО. Об этом пишет газета Expressen со ссылкой на источники в шведском кабмине.

"Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции начнётся в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель", — отметил собеседник издания.

Он также рассчитывает, что шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО уже в конце ноября. У Стокгольма, по его словам, попросту "нет оснований полагать иначе".