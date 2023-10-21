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Опубликовано 21 октября 2023, 13:04

В Швеции рассчитывают вступить в НАТО к концу ноября

Expressen: Швеция ожидает ратификации Турцией заявки в НАТО в ближайшее время

В Швеции ожидают, что Турция в ближайшее время начнёт процесс ратификации заявки королевства в НАТО. Об этом пишет газета Expressen со ссылкой на источники в шведском кабмине.

"Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции начнётся в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель", — отметил собеседник издания.

Он также рассчитывает, что шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО уже в конце ноября. У Стокгольма, по его словам, попросту "нет оснований полагать иначе".

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Куклу Эрдогана сожгли перед Посольством Турции в Швеции с разрешения полиции

Напомним, Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Весной 2023-го Финляндия стала 31-м членом блока, тогда как Швеция не спешит выполнять требования Анкары. Параллельно с этим на территории королевства регулярно проходят антитурецкие акции, которые устраивают сторонники Рабочей партии Курдистана. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обнулил все попытки Швеции попасть в НАТО.

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Наталья Исакова
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