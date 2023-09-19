Эрдоган вновь обнулил все попытки Швеции попасть в НАТО
Эрдоган заявил, что шагов Швеции недостаточно для вступления в НАТО
Для присоединения к Североатлантическому альянсу Стокгольм должен выполнить все обещанные Анкаре условия. Нынешних же шагов Швеции недостаточно, чтобы ратифицировать её заявку на членство в блоке, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам президента, курдские террористы продолжают появляться на улицах скандинавского государства. Если такая тенденция будет продолжаться и действия Швеции окажутся неэффективными, королевству придётся забыть о вступлении в НАТО.
"Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно", — высказался Эрдоган в интервью PBS.
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Весной 2023-го Финляндия стала 31-м членом блока, тогда как Швеция не спешит выполнять требования Анкары. Одновременно с этим на территории королевства регулярно проходят антитурецкие акции, которые устраивают сторонники Рабочей партии Курдистана.
ТАСС / Pavel Golovkin