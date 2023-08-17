Полиция Швеции в очередной раз разрешила провести акцию с сожжением Корана
В Швеции полиция дала разрешение на ещё одну акцию с сожжением Корана. Она запланирована на 18 августа. Предполагается, что акция состоится у Посольства Ирана в Стокгольме, сообщает газета Aftonbladet.
"У Посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран. Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания", — сказано в публикации.
При этом на данный момент неизвестно, какие конкретно активисты хотят провести акцию по сожжению Корана.
Напомним, что 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на это ему дала полиция Швеции. Позже в Стокгольме мусульмане вышли на митинг против подобных акций. В конце июля мигранты из Ирака неподалёку от здания парламента в Стокгольме снова сожгли Коран, их охраняла полиция. В начале августа уроженка Ирана Марьян Байрами сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен в присутствии полиции.
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