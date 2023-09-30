Куклу Эрдогана сожгли перед Посольством Турции в Швеции с разрешения полиции
Aftonbladet: Активист сжёг куклу Эрдогана перед Посольством Турции в Стокгольме
Кукла Эрдогана и её сожжение на акции в Стокгольме. Обложка © Aftonbladet
Активист из Швеции Лукас Лундквист, выступающий против альянса НАТО, устроил акцию с сожжением куклы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стокгольме перед турецким посольством. Дата демонстрации была выбрана неслучайно: всё произошло накануне 1 октября, когда должен начать свою работу турецкий парламент, обещавший ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщила местная газета Aftonbladet.
Автор акции у Посольства Турции в Стокгольме Лукас Лундквист. Фото © Aftonbladet
"Я сделал всё сам. У меня была кукла ростом 180 сантиметров, которую я нарядил как Эрдогана. Её я поджёг", — рассказал журналистам Лундквист. К слову, полиция Стокгольма разрешила ему провести эту акцию.
МИД Турции незамедлительно выступил с осуждением одобренной шведским правительством манифестации, обратив внимание на то, что в турецком обществе ждут, что Швеция в дальнейшем не станет допускать подобных акций, оскорбляющих избранных лидеров республики и пропагандирующих терроризм. Активист сообщил журналистам, что такая реакция его вполне устраивает, ведь он намерен предотвратить вступление Швеции в НАТО, а заявление дипломатического ведомства Турции говорит ему, что он на верном пути.
Напомним, это уже не первая подобная акция: 14 сентября сторонники Рабочей партии Курдистана сожгли чучело Эрдогана перед зданием шведского парламента. Полиция не предприняла никаких действий и лишь наблюдала за провокацией со стороны. После этого турецкий лидер заявил, что Турция пока не может поддержать вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм ещё не выполнил данные Анкаре обещания. Он подчеркнул, что шведам необходимо на практике реализовывать антитеррористические законы.