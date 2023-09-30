Куклу Эрдогана сожгли перед Посольством Турции в Швеции с разрешения полиции

Активист из Швеции Лукас Лундквист, выступающий против альянса НАТО, устроил акцию с сожжением куклы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стокгольме перед турецким посольством. Дата демонстрации была выбрана неслучайно: всё произошло накануне 1 октября, когда должен начать свою работу турецкий парламент, обещавший ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщила местная газета Aftonbladet.

Автор акции у Посольства Турции в Стокгольме Лукас Лундквист. Фото © Aftonbladet

"Я сделал всё сам. У меня была кукла ростом 180 сантиметров, которую я нарядил как Эрдогана. Её я поджёг", — рассказал журналистам Лундквист. К слову, полиция Стокгольма разрешила ему провести эту акцию.