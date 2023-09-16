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Регион
Опубликовано 16 сентября 2023, 14:01
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Эрдоган вновь отказался пустить Швецию в НАТО

Эрдоган снова заявил, что Швеция до сих пор не выполнила данные Турции обещания

Турция пока не может поддержать вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм ещё не выполнил данные Анкаре обещания. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Как он подчеркнул, шведам необходимо на практике реализовывать антитеррористические законы.

"Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются", — сказал Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

В Швеции, ожидающей от Турции одобрения членства в НАТО, сожгли чучело Эрдогана
В Швеции, ожидающей от Турции одобрения членства в НАТО, сожгли чучело Эрдогана

Ранее Лайф рассказывал, что у здания парламента Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана. Организаторами перформанса выступили мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. На глазах у местных жителей они пинали экземпляр священной книги, после чего подожгли страницы в середине тома и выбросили его в мусорный ящик.

Напомним, 11 июля стало известно, что Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь та обещала не поддерживать организации, которые Анкара считает террористическими. Однако своё слово Стокгольм не сдержал.

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Telegram / RTErdogan

Наталья Исакова
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