Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО
Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает его администрация.
"Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внёс его в парламент 23 октября", — говорится в сообщении.
Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Весной 2023-го Суоми стала 31-м членом блока, тогда как Швеция затянула с выполнением требования Анкары касательно борьбы с терроризмом. Параллельно с этим на территории королевства регулярно проходят антитурецкие акции, которые устраивают сторонники Рабочей партии Курдистана. В середине сентября Эрдоган в очередной раз призвал Стокгольм выполнить условия для вступления в Североатлантический альянс.
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