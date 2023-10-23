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Регион
Опубликовано 23 октября 2023, 17:22
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Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО

Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает его администрация.

"Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внёс его в парламент 23 октября", — говорится в сообщении.

В Швеции рассчитывают вступить в НАТО к концу ноября
В Швеции рассчитывают вступить в НАТО к концу ноября

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Весной 2023-го Суоми стала 31-м членом блока, тогда как Швеция затянула с выполнением требования Анкары касательно борьбы с терроризмом. Параллельно с этим на территории королевства регулярно проходят антитурецкие акции, которые устраивают сторонники Рабочей партии Курдистана. В середине сентября Эрдоган в очередной раз призвал Стокгольм выполнить условия для вступления в Североатлантический альянс.

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Getty Images / Sean Gallup

Никита Никонов
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