Финляндию назвали первой жертвой в случае обострения конфликта между РФ и НАТО
Ульянов: В случае обострения конфликта России и НАТО первой пострадает Финляндия
В случае обострения конфликта России и Североатлантического альянса в первую очередь пострадает Финляндия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я только не понимаю, как от этого (вступление в НАТО. — Прим. Лайфа) выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворённо — и неожиданно оказались между Россией и НАТО как составная часть альянса. Но они же соседствуют с нами. И если, не дай бог, какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно", — заявил Ульянов в интервью РИА "Новости".
По его словам, Россия рассматривала Финляндию как дружественную страну с добрососедскими отношениями, однако Москва не поддерживает вступление Хельсинки в НАТО, в результате чего в РФ были воссозданы Ленинградский и Московский военные округа.
Ульянов также назвал серьёзным вызовом для России недавнее соглашение о сотрудничестве США и Финляндии в сфере обороны, которое позволит альянсу размещать оружие на территории этой страны.
Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Но пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу уже предупреждал, что евро-атлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение. Кроме того, СМИ узнали, что Хельсинки намерен модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску натовских войск к границе России.
Unsplash