Финляндию назвали первой жертвой в случае обострения конфликта между РФ и НАТО

"Я только не понимаю, как от этого (вступление в НАТО. — Прим. Лайфа) выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворённо — и неожиданно оказались между Россией и НАТО как составная часть альянса. Но они же соседствуют с нами. И если, не дай бог, какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно", — заявил Ульянов в интервью РИА "Новости".